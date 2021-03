Due strutture non idonee per i Covid hotel, Gnoffo: “Asp provveda, emergenza continua”

Gela. Il no alle due struttre della Sst srl, che erano state proposte come possibili Covid hotel, è stato ufficializzato dall’Asp. La questione rimane irrisolta. I numeri del contagio, nelle ultime settimane preoccupano meno, ma l’assessore Nadia Gnoffo ritiene essenziale avere strutture per l’isolamento dei positivi. “Credo che il non avere un Covid hotel debba preoccuparci – dice – il fatto che in queste settimane i dati del contagio siano confortanti non deve far calare l’attenzione. Ci basta guardare appena fuori casa nostra per capire che il Covid è ancora presente e pericoloso. Se abbassiamo la guardia ci toccherà fare i conti con i numeri di qualche mese fa”.