Duemila chili di pasta per chi ha più bisogno, Tekra: “Diamo il nostro contributo alla città”

“L’azienda ha voluto dare il proprio contributo alla popolazione gelese, come a quella dei Comuni in cui Tekra fino ad oggi è presente in questo tragico momento in cui ognuno deve fare la propria parte – spiega l’avvocato Sinuhe Curcuraci che rappresenta Tekra – apprendiamo con soddisfazione che a fronte dei nuovi poveri non censiti ufficialmente, il nostro contributo può giungere anche a queste fasce della popolazione mediante l’ausilio e l’opera di chi vive il territorio come la Caritas”.