Dune distrutte, Sikania sotto inchiesta: il Wwf è parte civile

“E la prima volta che il WWF viene riconosciuto come parte civile in un processo del Tribunale di Gela – dice l’avv. Salvatore Patrì – Inoltre il WWF potrà attivamente collaborare con la Giustizia e concorrere all’accertamento in dibattimento della verità e delle eventuali responsabilità degli imputati. In caso di condanna, chiederemo il pieno risarcimento dei danni patiti dall’Associazione”.

Il giorno la procura sottolineò come quella zona fosse sottoposta ad un doppio vincolo di tutela. Le dune andavano superate con passerelle e questo non è mai avvenuto. La vegetazione venne completamente distrutta con danni alla zona dunale e retrodunale. I consulenti hanno ammesso che serviranno quindici anni per ripristinare quell’ecosistema.