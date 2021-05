“Durante pandemia ha salvato la vita di un bambino”, Collura cavaliere della Repubblica

Gela. Quando la pandemia, un anno fa, era solo ancora agli albori e la paura iniziava a farsi sentire, il medico gelese Erika Collura non ha fatto passi indietro e salvò la vita ad un piccolo di due anni, giunto all’ospedale riabilitativo “Santo Pietro” di Caltagirone, in arresto cardiaco e con sintomi da coronavirus. Dopo un anno da quanto accaduto, al medico gelese verrà riconosciuta l’onorificenza al merito, come cavaliere della Repubblica. Il prossimo 28 maggio, in una cerimonia ufficiale che si terrà all’Università degli studi di Catania, il prefetto etneo Maria Carmela Librizzi a conferirgliela.