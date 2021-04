E’ ancora allarme Covid, linea del contagio supera i 100 positivi: 17 nuovi casi

Gela. Il contagio da Covid in città continua a farsi sentire e con ancora più intensità. Nelle ultime ventiquattro ore, sono diciassette i nuovi positivi e senza guariti. La linea dei contagiati ha superato di nuovo quota 100, con 107 positivi. Non si registrano decessi e due pazienti sono stati dimessi dalla degenza ordinaria. L’unico decesso in provincia si registra a Caltanissetta, per un paziente nisseno.