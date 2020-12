E’ ancora allarme Covid, 30 nuovi casi in città: un paziente deceduto

Gela. Riprende a correre il contagio da Covid in città. Dopo diversi giorni di graduale diminuzione, nelle ultime ventiquattro ore sono trenta i positivi, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Altrettanti invece sono stati dimessi. Purtroppo, come comunica Asp, si registra un decesso in città per Covid. Sono invece ventidue i guariti. Sul piano del contagio, si registrano 32 casi a Milena, 17 a Niscemi, 9 a Caltanissetta, 6 a Butera, 3 a San Cataldo, 2 a Vallelunga Pratameno, 2 a Mussomeli e 1 a Riesi.