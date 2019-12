E’ ancora emergenza idrica, l’acqua manca ed è ancora torbida: divieto in mezza città

Gela. La situazione riamane ancora molto grave. L’acqua che arriva nelle abitazioni, almeno quando c’è, continua a sforare i parametri di torbidità. La conferma arriva dall’esito delle analisi sui campioni prelevati dagli operatori Asp. Quindi, il sindaco Lucio Greco conferma il divieto d’uso per tutte le zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Acqua off limits a Caposoprano, alto e basso, Scavone, alto e basso, Fondo Iozza, Marchitello, Macchitella e Manfria. Invece, l’ordinanza che ne vietava l’uso è stata revocata solo per quei quartieri serviti dal serbatoio Spinasanta. Sono festività contraddistinte da acqua di scarsa qualità, ma soprattutto da forniture che non arrivano in tante abitazioni. A lamentarsi sono residenti di diverse zone della città, a Caposoprano, così come a Macchitella e nel centro storico.