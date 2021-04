E’ di nuovo emergenza Covid in città, 26 nuovi casi: linea sale a 235 contagiati

Gela. Cresce ancora il numero dei positivi al Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono ventisei i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono sette. La curva del contagio preoccupa e tocca quota 235. Non risultano invece altri ricoveri. In provincia i nuovi contagiati sono 23 pazienti di Caltanissetta, 16 di Niscemi, 4 di Serradifalco, 4 di San Cataldo, 1 di Marianopoli, 1 di Delia e 1 di Resuttano.