E-Lawyers Games World Cup: la risposta siciliana al Covid-19

È stato un anno difficile, quello appena trascorso. Molti campi professionali attraversano tutt’ora una crisi senza precedenti, che forse è anche destinata a peggiorare nei mesi a venire. Abbiamo dovuto modificare, in alcuni casi anche radicalmente, molte delle nostre abitudini. Cenare al ristorante è stato per lunghi tratti off-limits, così come altre attività di uso comune come visitare un museo, guardare un film al cinema o semplicemente ritrovarsi al bar con gli amici.

A risentirne è stato anche lo sport, forse anche più di altri campi professionali. Molte delle competizioni sportive sono state sospese o hanno dovuto adattarsi all’assenza del pubblico. Lo sport amatoriale, se possibile, ha dovuto fare ulteriori rinunce. La classica partita di calcetto del giovedì non è più così semplice da organizzare e questo ha costretto molti a trovare soluzioni alternative. È il caso dellaE-Lawyers Games World Cup, competizione internazionale di FIFA 21 andata in scena il 27 e 28 febbraio.

La particolarità dell’evento è che questo è riservato ad avvocati, da anni abituati a tornei di calcetto da affrontare insieme. L’autore dell’idea è Domenico Di Mauro, presidente di Lex Catania ed organizzatore di Sicily Football Lawyers Cup, che è riuscito a realizzare questo progetto particolare grazie all’ausilio di 4Global Events, CSAIN e GyadaCosmetics. L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo da molti laureati in giurisprudenza provenienti da ogni parte del mondo, abituati a svestire spesso i panni dei professionisti per scendere in campo e rincorrere un pallone.

Purtroppo, come già detto, la pandemia ha reso tutto più difficile e proprio per questo motivo la E-Lawyers Games World Cup è un’idea innovativa, un modo originale di destreggiarsi in un periodo così complicato. Sarà per questo che il progetto di Di Mauro ha ricevuto un endorsement notevole da Mundiavocat, campionato mondiale di calcetto per avvocati, uomini e donne che proprio lo scorso anno non ha avuto luogo a causa del virus.