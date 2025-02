“E’ mancato equilibrio”, Cacciola: “Il campionato è ancora lungo, ora testa alla Parmonval”

A fine gara, è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico biancazzurro.

“Da un lato c’è la generosità, la voglia di andare a chiudere le partite. Dall’altro lato sicuramente abbiamo commesso delle ingenuità perché le ripartenze quasi sempre sono arrivate da situazioni da calcio da fermo a nostro favore dove a volte un pò di equilibrio in più dovrebbe essere messo in pratica – ha affermato Cacciola – purtroppo capisco che poi dal campo sono delle situazioni così veloci che magari poi non riesci a riprendere l’errore. Sul caso del gol ovviamente una squadra esperta come la nostra raggiunta sull’1-1, sull’unico tiro in porta, l’ha subito ribaltata. È normale che ci voleva più equilibrio, ci voleva più raziocinio. Non l’abbiamo praticamente letta questa giocata e purtroppo è arrivato questo 2-2 che sicuramente è stato difficile da ribaltare anche se i ragazzi, devo dire la verità, fino all’ultimo hanno provato in tutti i modi a realizzare la terza rete, però va bene. Purtroppo il calcio è questo, la squadra comunque è viva, il campionato è ancora lungo, sicuramente non ci dovevamo esaltare. Io non mi sono mai esaltato nelle vittorie, non ci dobbiamo abbattere sicuramente adesso perché il calcio è così. Purtroppo volevamo vincere, non ci siamo riusciti, il campionato è ancora lì. Sabato ci aspetta già un’altra partita delicata con la Parmonval”.