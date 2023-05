È morto Franco Gallo, fu due volte Sindaco

Gela. “Ciao Franco come stai?”, “male, molto male”. Successe pochi giorni fa, nel corridoio del Comune. L’ex Sindaco Franco Gallo è morto oggi, creando tristezza e costernazione in chi lo conosceva. Malgrado avesse poche forze venns in municipio perché da presidente dell organismo interno di valutazione doveva firmare documenti. Era sofferente e non lo nascondeva. Diceva di essere stato fortunato “ho subito un intervento che al 99% dei casi riesce. Io sono quell’uno per cento…”.

Sindaco di Gela per due mandati Gallo venne eletto con un plebiscito di voti con la colazione di centro sinistra.

A Giovanna sua compagna di vita le condoglianze della redazione.