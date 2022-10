E’ morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

GENOVA (ITALPRESS) – E’ scomparso Franco Gatti. L’ex componente dei Ricchi è Poveri si è spento a Genova all’età di 80 anni (compiuti il 4 ottobre, ndr). Il cantante da quasi dieci anni non faceva più parte del gruppo musicale, ma aveva partecipato alla reunion del 2020 in occasione del Festival di Sanremo.

Negli anni settanta e ottanta diversi singoli dei Ricchi e Poveri hanno raggiunto la vetta delle classifiche italiane e internazionali; tra questi La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser, alcuni dei quali sono stati scelti come sigle di popolari

trasmissioni televisive, tra cui Portobello. Hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 1978 e partecipato a 12 Festival di Sanremo, riuscendo a vincere nel 1985 con la canzone Se m’innamoro.

