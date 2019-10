È MORTO MANUEL FRATTINI, STELLA DEL MUSICAL ITALIANO

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto a Milano all’età di 54 anni Manuel Frattini, ballerino, coreografo e attore teatrale, celebre soprattutto per le sue interpretazioni nei musical.

Nato a Corsico il 25 maggio 1965, la sua formazione artistica inizia con lo studio di danza classica, danza jazz, danza moderna per poi arrivare al tip tap, e si completa con i corsi di dizione e recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano. In tv è primo ballerino e coreografo in numerose produzioni Rai e Mediaset come “La Sai l’ultima”, “Fantastico”, “Pronto è la Rai?”. Dal 1991 abbandona la televisione per dedicarsi prevalentemente al teatro musicale. Tra i suoi più grandi successi, “Pinocchio – Il grande musical”, con le musiche dei Pooh, e “Peter Pan”.

(ITALPRESS).