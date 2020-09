E’ partito il Sicily Ultra Tour, 4 atleti percorreranno 970 chilometri

Gela. E’ partita questa mattina la prima edizione del Sicily Ultra Tour, non una semplice gara podistica ma una sfida affascinante che ha come caratteristica l’attraversamento del perimetro di tutta la Sicilia. La sfida è stata lanciata dall’ultramaratoneta Antonio Tallarita e da Giuseppe Veletti. Partenza alle 8 dalle Mura Timoleontee, con un gruppetto di atleti che hanno voluto accompagnare nel primo tratto fino al museo gli esperti podisti. Prima tappa fino a Modica passando attraverso Scoglitti e Marina di Ragusa. Sono in totale 14 le tappe, con un percorso di 970 km lungo la costa siciliana e l’attraversamento di 83 Comuni. Ritorno a Gela ik 18 settembre davanti la Chiesa Madre.

Orgogliosi Antonio Tallarita e Giuseppe Veletti, ideatori dell’evento, che non si aspettavano una partecipazione di pubblico cosi nutrita. Un percorso naturalistico e affascinante, in una regione come la Sicilia, di cui Antonio Tallarita, ingegnere ultramaratoneta ed ideatore dell’evento, diventa testimonial .