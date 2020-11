E’ sempre paura Covid, 35 positivi in città: paziente in rianimazione al “Sant’Elia”

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha parlato di “bollettino di guerra”, riferendosi ai contagi da Covid in città. Anche nelle ultime ventiquattro ore la curva preoccupa. Trentacinque positivi. Trenta si trovano in isolamento domiciliare. Quattro sono ricoverati al “Vittorio Emanuele” e uno invece è stato trasferito al “Sant’Elia”, in rianimazione. Nello stesso reparto, si registra il decesso di un paziente giunto da fuori provincia. Sono solo due, invece, i guariti in città.