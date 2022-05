E Serie C1 sia: il Futsal Gela vince all’ultimo respiro

Nei supplementari il Gela si difende, consapevole del fatto che con un pareggio passerebbe il turno, ma proprio all’ultima azione del secondo tempo supplementare, Marchese spazza via il pallone dall’area di rigore biancazzurra cogliendo il portiere avversario fuori dai pali e chiudendo definitivamente il match in favore del Gela. È festa per i biancazzurri, che dopo la sconfitta contro Scicli di sabato scorso, possono finalmente esultare per la tanto ambita promozione in C1.