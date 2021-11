E’ stato onesto unificare l’Italia a spese del sud?

Gela. In queta fase, vogliamo sottolineare gli ultimi giorni di Gaeta con la resa incondizionata, posta al generale Cialdini. Il re Franceso II, la notte dell’11 febbraio del 1860, aveva ricevuto dal Direttore Generale degli ospedali di Gaeta, che riferendosi al Ministro della guerra, informava il re delle difficoltà riscontrate nel reperire medicine, indispensabili per fronteggiare la febbre tifoidea nelle guarnigione e della penuria di carne fresca; il re decideva di riunire il consiglio di stato a cui partecipavano la regina, i principi reali, il conte di Trani, e il conte di Caserta per chiedere al nemico la capitolazione di Gaeta. Il re conferiva al Ricucci pieni poteri e al Delli Franci l’incarico di iniziare la trattativa.

Subito il Ricucci si recava da Cialdini, latore anche di una lettera, dove si precisava che mossi da problemi umanitari ed evitare ulteriore spargimento di sangue si chiedeva, una sospensione dell’attività bellica per 15 giorni per intavolare le trattative di resa.

Il Cialdini rispondeva che era disposto a intavolare le condizioni di resa ma senza sospensione delle ostilità, perché si era consultato con Cavour che lodò il comportamento del generale, senza acconsentire alla sospensione delle attività belliche. Anche il grande statista Cavour, bombardatore di vecchi, donne, bambini e di civili indifesi, faceva parte della schiera dei nostri fratelli, venuti per salvarci o per rubare?

Durante le trattative, il Ricucci, aveva ricevuto da Cialdini la risposta alla lettera che metteva in evidenza le condizioni di resa e la giustificazione del no al fermo delle attività belliche del Generale: “Le dico perché non voglio cessare il fuoco sino che Gaeta non sia mia in un modo o in un altro. Se in ciò v’è qualche cosa da dire, ricada su chi mi ha spinto. L’E.V. dica pure a suo senno ai contemporanei e alla storia che non volle né consentì a uno spargimento di sangue senza scopo che mia soltanto fu la colpa. Io aggiungerò che il governatore di Gaeta aveva anzitutto mancato alla sua parola”. È falso quello che sostiene il Cialdini, perché si avvalse del disonesto re di Francia Napoleone III, compare di Cavour e di Lord Palmerston, diffamatore Inglese per professione.

Comunque sono questi gli uomini che celebrarono la rivoluzione? Che vergogna! però ancora oggi esistono uomini di cultura meridionali e non che si sforzano di decantare la loro difesa. Il giorno 14, il re, la regina, i principi reali, i ministri esteri e tutto il seguito di corte, partirono dalla città di Gaeta, completamente distrutta, accompagnati dall’addio dei soldati e degli abitanti ancora in piedi nel disastro generale. Viene voglia di fare un raffronto tra la fine della monarchia Borbonica e la fine della monarchia Savoiarda, secondo il mio parere difficile, perché neppure il sostenitore più accanito dei Savoia potrebbe mettere in evidenza il comportamento del re sardo che scappa dall’Italia dopo l’8 settembre del 1943 con il suo vigliacco presidente del consiglio Badoglio, lasciando nel disastro totale l’Italia in guerra senza sapere a fianco di chi avessero dovuto combattere i soldati Italiani, mentre i tedeschi occupavano l’Italia lasciata a briglie sciolte senza capi; il re Borbonico, essendo stato tradito da suo cugino, da Napoleone III e dall’Inghilterra interessata ad esercitare il suo dominio nel mediterraneo, con il suo fedele Lord Palmerston pensava solo a denigrare il regno delle due Sicilie, Francesco II si trovava fino all’ultimo momento in prima linea a difendere il suo governo, ma il nemico era diverso. Qui erano i piemontesi e i tosco-padani, assassini e ladri di professione, che non rispettavano nessuna regola militare e si comportarono peggio dei tedeschi nell’applicare i taglioni di guerra (vedi fosse Ardeatine 1 ogni 10,mentre i piemontesi vedi Pontelandolfo, Casalduni 1 Piemontese con 1 città). Questi i liberatori del nostro risorgimento Italiano!

Però attenzione, erano tutti uomini di cultura e massoni in particolare, erano italiani che combattevano contro altri italiani non contro invasori stranieri come tedeschi, francesi o altri stranieri invasori, semplicemente italiani, non invasori, come i piemontesi, i tosco padani, i lombardi che venivano ad occupare il popolo del sud duo Siciliano, senza dichiarazione di guerra e con il preciso scopo di rubare le terre del popolo libero per colonizzarle, a qualsiasi costo e a qualsiasi sacrificio per i colonizzati .