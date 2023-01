E’ ufficiale, la Salernitana esonera il tecnico Nicola

SALERNO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: la Salernitana ha esonerato il tecnico Davide Nicola. “La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota del club granata. Nicola paga dunque con il licenziamento la pesante sconfitta per 8-2 subita ieri a Bergamo contro l’Atalanta. La Salernitana, attesa al prossimo turno dal derby con la capolista Napoli, è sest’ultima in classifica con 18 punti, a +9 dalla zona retrocessione. La società non ha ancora reso noto il nome del nuovo allenatore.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).