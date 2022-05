E’ vicino ai clan, confisca per i beni di Trubia: era stato sequestrato anche l’ovile

Gela. Il tribunale delle misure di prevenzione di Caltanissetta non ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dell’allevatore Maurizio Trubia e ha disposto la confisca di un complesso di immobili ma anche di conti corrente e pertinenze, per un valore complessivo di circa 500 mila euro. Sotto confisca anche l’ovile di Trubia, che in passato è stato ritenuto reggente del clan Emmanuello. Lo scorso anno, però, è stato assolto nel dibattimento di primo grado, scaturito dall’inchiesta “Redivivi 2” (la procura ha presentato appello). Per i giudici nisseni i beni sarebbero da collegare a risorse economiche illecite, relative alla sua appartenenza al clan di mafia. La difesa, nel corso del lungo procedimento, ha presentato perizie e dati economici, indicando che le fonti di reddito sarebbero state lecite.