Debutto super per il Gela, 4-1 a Mazzarrone con tris di Abate

Gela. Buona la prima per il Gela Calcio, che vince la gara d’andata contro il Mazzarrone con un risultato di 4-1. Inizio in salita per i biancazzurri, che al 3’ minuto subiscono il gol di Diallo. Dopo appena 5 minuti arriva il pareggio del Gela con l’autogol di Anastasio. Risultato all’8’ minuto di 1-1. Dopo quasi mezz’ora di gara, il Gela completa la rimonta con Simone Abate, che sigla il 2-1.

Il Gela rientra dagli spogliatoi e dopo 7 minuti di ripresa sigla il 3-1, ancora con Abate. A un quarto d’ora dalla fine viene fischiato un rigore in favore della squadra di mister Fausciana, parato dal portiere Mangione ma beffato poi dal tap-in di Abate che firma il 4-1 e può portare il pallone a casa. Appuntamento domenica prossima al “Presti” per la gara di ritorno contro il Mazzarrone, primo impegno casalingo della stagione in attesa dell’esordio in campionato di domenica 10 settembre.