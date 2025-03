Eccellenza, Gela sul velluto in casa del Città di San Vito

La ripresa inizia con un’altra palla gol per i sanvitesi. Awuah viene pescato tutto solo in area di rigore ma non centra lo specchio della porta difesa da Tomas Colace. Passano pochi istanti e Maydana apparecchia in area per Agudiak per un tris biancazzurro tutto argentino. Nel secondo tempo spazio a Prestia, Argentati, Bossa, Arcidiacono e Savasta al posto di Gigante, Brugnone, Vincenzi, Cocimano e Agudiak. Assente Caronia a causa di un infortunio rimediato nel corso della rifinitura alla vigilia del match. Ad undici minuti dal termine i trapanesi vanno a segno con Prestigiacomo, che tenta di rendere meno amara la sconfitta dei suoi. Durante le battute finali ci pensano Savasta dagli undici metri e Arcidiacono a mettere il sigillo ad un’ottima prova dei biancazzurri, che violano agevolmente un campo insidioso e si preparano per la sfida del prossimo weekend contro lo Sciacca. In caso di vantaggio in classifica di dieci o più punti sulla terza forza del girone, il Gela eviterebbe la fase playoff regionale e accederebbe direttamente a quella nazionale.