“Eccellenza in ospedale? Caltagirone di cosa parla?”, Di Cristina: “Alleanza alternativa a Meloni e Schifani”

Gela. “Negli ultimi cinque anni, è stata un’involuzione costante. L’ospedale “Vittorio Emanuele” risente di tutte le scelte a danno della città adottate dall’ex presidente della Regione Nello Musumeci e ora dal successore Renato Schifani. Non c’è stata nessuna discontinuità, come dimostra la proroga dell’incarico al commissario Caltagirone”. Il componente della direzione nazionale dem Peppe Di Cristina torna a contestare la politica sanitaria adottata per la città e per il nosocomio di Caposoprano. “Caltagirone parla di eccellenze nel nostro ospedale, ridotto ormai ai minimi termini. Non so dove riesca ad individuarle. Anche l’unico chirurgo è scappato, scegliendo un ospedale di un centro sicuramente più piccolo di Gela. Forse, ho io le allucinazioni – spiega – ma onestamente non riesco a vedere ciò che viene descritto dal management Asp. Probabilmente, pensano di essere sul set di Grey’s Anatomy. Abbiamo da tempo presentato un’interrogazione al ministro Schillaci, magari potrebbe effettuare un sopralluogo e rendersi conto della vera situazione”. La parabola in senso negativo che avvolge il sistema sanitario cittadino, per Di Cristina, è solo l’apice di un processo politico teso esclusivamente a depotenziare l’intero territorio. “Questo avviene con il pieno sostegno del centrodestra, che ora si candida alla guida della città – continua – ribadisco che l’approccio del sindaco Greco è fin troppo timido. Si sta limitando ad annunci sui rifiuti e sul servizio avviato ma viene poi smentito dal manager Picone. Vorrei capire chi ha ragione tra i due”. Di Cristina, seppur con un posizionamento attuale concentrato prevalentemente su un piano nazionale con la direzione del partito, ha chiaramente voce in capitolo anche rispetto alle dinamiche locali.