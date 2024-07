Ecco Fonseca “Ambizione di vincere e far parte storia Milan”

MILANO (ITALPRESS) – “Ringrazio la società per la fiducia. Sono fiducioso di fare un buon lavoro. So di essere arrivato in un club che vuole vincere, ho ambizione di fare parte di questa storia. Sono pronto, non vedo l’ora di cominciare a lavorare”. Lo ha detto il tecnico del Milan Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Siamo molto contenti sia arrivata la giornata di presentare Fonseca – ha detto Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del fondo RedBird, a inizio presentazione – Stiamo studiando tante cose, non abbiamo fretta. Siamo carichi, tanta fame e tanta voglia di iniziare questa avventura”. “Ho la consapevolezza di avere una grande responsabilità, ma ho grande fiducia di poter far vincere il Milan. Credo molto nei giocatori che abbiamo. Non è una novità che abbiamo bisogno di altri giocatori per migliorare la squadra”, ha detto ancora Fonseca. “Io voglio vincere. Il Milan ha la storia di avere un calcio offensivo, voglio una squadra dominante, reattiva, che non lascia giocare gli altri. Voglio costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi, per me è importante costruire una squadra con una mentalità forte”, ha aggiunto l’ex mister della Roma. “Il numero 9? Sappiamo di aver bisogno di un attaccante, stiamo cercando quello con le caratteristiche giuste, dobbiamo avere un attaccante forte negli ultimi 30 metri, sappiamo chi vogliamo, speriamo di averlo qui a breve”. Infine Fonseca ha concluso: “Posso promettere che lotteremo per vincere, l’Inter è una delle squadre più forti,ma dobbiamo giocare con coraggio e senza paura. Abbiamo l’ambizione di vincere tutte le partite, quindi anche la Champions. Seconda stella? E’ una motivazione. Con Cardinale abbiamo parlato, è stata una conversazione importante, una delle cose che mi sono piaciute di più è che mi ha detto che il Milan non vuole solo vincere oggi, ma anche domani”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS).