Ecco i centisti del liceo delle Scienze Umane e dello Scientifico

Gela. C’è ancora chi sta sostenendo gli esami (in presenza) e chi invece sta già festeggiando il diploma o la maturità. C’è anche chi festeggia doppio per un traguardo prestigioso, quello dei cento/centesimi ed in alcuni casi con lode. Da oggi iniziamo la carrellata di bravissimi, anticipando subito un vostro pensiero: se non vede la foto di un vostro figlio, nipote o amico segnalatecelo. Inviateci la foto (primo piano del volto), il voto (metteremo solo i centisti) , classe e istituto di provenienza. Non riuscendo a seguire tutte le scuole il vostro aiuto sarà fondamentale.

Iniziamo con i bravissimi

Liceo delle Scienze Umane “Dante Alighieri” di Gela

Classe 5B: i centisti sono Giulia Aliotta, Andreea Vasc , Arianna Miriam Gravillano, Noemi Lisi, Flavia Vella, Maria Elisabetta Di Blasi, Erica Di Pietro, Sandra Campo.