Musica colta con il recital del pianista niscemese Riccardo Alma

Gela. Sarà il pianista niscemese Riccardo Alma, 26 anni ad animare con un recital domenica 20 novembre alle 19,15 nel plesso di Santa Maria di Gesù.

Inizia gli studi all’età di 10 anni, con il Maestro Davide Maddiona, successivamente, presso l’istituto Musicale “Pietro Vinci” di Caltagirone lo segue il M° Gianfranco Pappalardo Fiumara fino al 2009, poi continua con il M° Raffaele Maisano fino al 2012 ed in fine con il M° Alessandro Mazzamuto fino al 2014. Nel 2015 viene ammesso nella classe del M° Epifanio Comis presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania dove nel 2017 ha conseguito il Diploma accademico di I livello in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Attualmente continua gli studi presso l’Istituto Bellini di Catania per il conseguimento del diploma accademico di II livello.

Si è esibito in diverse sale da concerto e teatri in formazione cameristica, da solista e con orchestra. Parigi (Conservatorio di Colombes), Accademia Pianistica Siciliana (Catania), Teatro Angelo Musco (Catania), Basilica di San Sebastiano (Acireale), Università degli Studi di Catania, presso il Monastero dei Benedettini (Catania), presso la chiesa di San Pietro (Caltagirone), Istituto Musicale Pietro Vinci (Caltagirone), Villa Anna (Pozzallo), Parco dell’arte (San Giovanni La Punta), Teatro Garibaldi (Modica), Teatro Donnafugata (Ragusa Ibla), Teatro Massimo Vincenzo Bellini (Catania), Biblioteca Letteratura Straniera (Mosca), Museo Marina Tsvetaeva (Mosca), Music Academy of Art Nikolaj Rubinstein (Mosca), Nosov Palace (Mosca), Auditorium G. Gaber (Società dei Concerti Milano) ed altri.