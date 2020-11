Greco cambia linea, interdetti lungomare e Macchitella: ecco tutte le restrizioni

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha firmato una nuova ordinanza. E’ stata una giornata di confronto con le istituzioni, a cominciare da Asp e prefettura. Il sindaco sembra cambiare rotta, davanti a dati del contagio in aumento. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, al termine della capigruppo convocata d’urgenza, ha riferito allo stesso primo cittadino. “Abbiamo dato priorità agli interventi da mettere subito in campo nelle zone dove le misure non vengono rispettate – dice Sammito – c’è stata condivisione tra i capigruppo, salvo un dibattito più sostenuto sulle scuole. E’ un peccato che l’opposizione abbia scelto di non condividere proposte che, alla fine, si sono rivelate comuni”. Il sindaco ha deciso di interdire Macchitella, piazza Salandra, il lungomare Federico II, Corso Vittorio Emanuele, Corso Aldisio, via Palazzi e via Parioli.