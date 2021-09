“Ecobonus e sismabonus molto importanti in città”, Fava: “Serve vero piano colore”

Gela. L’ecobonus, con i cantieri che sono stati avviati in città negli ultimi mesi, deve essere l’occasione giusta per una riqualificazione urbanistica ed estetica. E’ un punto che la direzione locale del Pd ha toccato e che uno dei dirigenti, Giuseppe Fava, considera centrale per avere una città, che non sia più sinonimo di abusivismo edilizio e di caos urbanistico. “Penso che il consiglio comunale, da questo punto di vista, possa avere un ruolo veramente importante – dice Fava – serve un piano colore che garantisca un collegamento, anche visivo, tra le radici mediterranee di questo territorio e gli interventi edilizi che si realizzano. L’ecobonus e il sismabonus sono strumenti che si stanno dimostrando preziosi, perché consentono agevolazioni. Però, non possiamo permetterci una visione di città, senza una linea unitaria. Le commissioni consiliari competenti dovrebbero lavorare proprio su un piano colore e noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.