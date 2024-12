Ecoplast cede 3-2 a Pozzallo, sconfitta in casa il Volley Gela

Gela. Sconfitta al tie-break per l’Ecoplast Volley, che torna da Pozzallo con un punto. Punteggio finale contro di 3-2 in favore dei padroni di casa in uno scontro pirotecnico che ha visto le due squadre in campo esprimere al meglio il proprio gioco. 25-21, 18-25, 25-16, 22-25, 15-11 i punteggi dei parziali che hanno visto imporsi gli iblei.