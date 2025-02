Ecoplast cede al tie break contro Giarre, a Catania sconfitta per Volley Gela

Gela. Sabato amaro per Ecoplast e Volley Gela, che cedono rispettivamente dinanzi a Giarre e Volley Valley Catania. I ragazzi guidati da Luciano Zappalà iniziano bene la gara, piegando gli avversari nel primo set con il punteggio di 25-18. Non tarda ad arrivare, però, la rimonta degli ospiti, che ribaltano tutto e si portano in vantaggio di un set. I padroni di casa non si danno per vinti e trovano il modo di pareggiare i conti, portando la gara al tie-break. Nel parziale finale la vice capolista fa la voce grossa e trionfa. L’Ecoplast, invece, porta a casa un punto che sta strettissimo per come si erano messe le cose e visto il vantaggio di un set non concretizzato e non sfruttato al meglio. Restano, però, la buona prestazione e la grinta messa in campo in particolare nel quarto set, che ha permesso ai padroni di casa di portare il confronto al tie-break.