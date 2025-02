Ecoplast impegnata nel match di alta classifica contro Giarre, Volley Gela in trasferta a Catania

Gela. Big match in programma domani fra Ecoplast Volley e New Image Giarre. Al PalaLivatino, i biancorossi ospiteranno la vice capolista, che all’andata ebbe la meglio sui locali, quarti in classifica e distanti un punto dal podio. Necessario vincere per avvicinarsi ulteriormente al podio e accorciare in classifica.

In Serie D, invece, il Volley Gela Ecoplast sarà di scena in casa della Farmitalia Volley Valley di Catania. Fondamentale scendere in campo con la determinazione dimostrata sabato scorso, in occasione della sconfitta al tie-break contro Sommatino, e lottare su ogni pallone per conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.