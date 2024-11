Ecoplast passa a Paternò, netto successo per il sestetto gelese

Gela. Secondo brindisi consecutivo per l’Ecoplast Volley e prima vittoria esterna nel campionato di Serie C maschile. I biancorossi piegano il Paternò Volley col sonoro punteggio di 3-0 (13-25, 15-25, 14-25). Gara di fatto mai in discussione e giocata in maniera eccellente dai ragazzi allenati da coach Luciano Zappalà, compatti e determinati dall’inizio alla fine della sfida.