Ecoplast volley in festa, ora è serie C!

Gela. L’Ecoplast Volley può finalmente festeggiare la promozione in Serie C. Nella gara di ritorno ripetuta a Pace del Mela contro l’Athlon, i gelesi conquistano la promozione con un netto risultato di 3-0. La squadra di coach Blanco soffre tanto ma vince il primo set. Secondo set in cui l’Ecoplast gioca praticamente da sola e conquista la seconda frazione per 25-13. Nel terzo set, con l’Ecoplast aritmeticamente promosso, il tecnico concede minuti a tutti gli atleti e chiude il terzo set per 25-21.