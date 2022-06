Ecoplast Volley Gela: un ultimo set per la Serie D

Gela. Ecoplast Volley Gela ad un passo dalla promozione in Serie D, dopo un campionato ampiamente dominato. Domenica, alle 19, la squadra gelese ospiterà il Vigata in un match valido per la finale playoff di ritorno, con i biancorossi già avanti di 3 set. Servirà appena un set per poter festeggiare la promozione, con le ambizioni e l’ottimismo che crescono esponenzialmente in casa Ecoplast.