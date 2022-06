Ecoplast Volley in Serie D: 3-0 al Vigata

Gela. Pienone al PalaUrso per il ritorno della finale playoff, che vede l’Ecoplast trionfare sul Vigata per 3-0 e volare in Serie D. I punteggi dei tre set sono di 25-16, 25-9 e 25-15. La squadra inizia il match soffrendo e arrivando a 16-16 nella prima frazione di gioco, per poi fare 9 punti di fila e salire in cattedra vincendo anche gli altri due set.