EDITORIA, LINO MORGANTE NOMINATO PRESIDENTE DELLA SES

MESSINA (ITALPRESS) – Lino Morgante è stato nominato all’unanimità, su proposta del vicepresidente Enrico Eugenio Benaglio, presidente della Società Editrice Sud dal consiglio d’amministrazione che si è riunito oggi a Messina, nella sede sociale di via Uberto Bonino. Amministratore delegato e direttore editoriale di SES, succede al padre, il presidente Giovanni Morgante, che ha guidato la società per oltre trent’anni, ed è scomparso – ottantanovenne – lo scorso 17 agosto.

Il testimone della Ses passa quindi a Lino Morgante, 58 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina ed entrato in azienda prima come correttore di bozze e poi, il 27 settembre 1986, assunto dal quotidiano Gazzetta del Sud come giornalista praticante. Capocronista, a Messina, negli anni Novanta, caporedattore per la Sicilia e la Calabria nel 2007, da sette anni riveste la carica di direttore editoriale e amministratore delegato della Società Editrice Sud, primo network del meridione d’Italia, alla quale fanno capo il quotidiano Gazzetta del Sud, la televisione RTP-Radio Televisione Peloritana, la radio Antenna dello Stretto e il sito web gazzettadelsud.it

La Ses, nel 2017, ha rilevato la quota di maggioranza del Giornale di Sicilia, testata a cui, oltre al sito web GDS.it, appartengono la televisione TGS e la radio RGS.

