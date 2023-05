Educare al bene civico attraverso gli animali

Gela. I volontari del Dog Village e Vita randagia hanno accompagnato il veterinario Massimiliano Messina in una lezione alternativa a cui hanno partecipato gli studenti dell’istituto comprensivo Gela –Butera. L’incontro fortemente voluto dal dirigente scolastico Rocco Trainiti rientra in un progetto che mira a sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia del territorio e la cura degli animali per formare i cittadini del domani.

” Questo incontro vuole avere una duplice valenza ovvero invitare i bambini all’adozione e non all’acquisto dell’animale domestico e far comprendere loro he gli animali sono dei peluches- ha dichiarato il veterinario Massimiliano Messina- Spesso sono i bambini che chiedono il cucciolo, ma non hanno la conoscenza dell’impegno che ognuno di essi porta. A ridosso delle vacanze estive in cui il numero di abbandoni cresce notevolmente vogliamo sensibilizzare i bambini e di conseguenza le famiglie. Accogliere un animale in casa è una scelta importante e deve essere ponderata adeguatamente.”