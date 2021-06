Educazione civica, alunni puliscono la spiaggia

Il percorso sulla sostenibilità, strutturato con la collaborazione dei vari docenti, ha consentito di trasmettere agli alunni una serie di insegnamenti inerenti al tema principale della salvaguardia dell’ambiente. Rapportarsi in prima persona con lo stato di fatto che caratterizza il litorale della loro città ha consentito agli studenti di acquisire una maggiore maturità e responsabilità. “I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo non solo perché hanno vissuto quest’esperienza come una visita didattica – sostiene la coordinatrice del progetto, la docente Tiziana Alecci – ma soprattutto perché, distaccandosi dai tradizionali metodi di apprendimento e tastando con mano la realtà dell’ambiente in cui vivono, hanno potuto comprendere la vera importanza che risiede nel rispetto dell’ambiente”. Orgogliosi di aver concretizzato un qualcosa di importante per la propria città, gli alunni dell’istituto scolastico Mattei Gela-Butera auspicano che il loro gesto possa far riflettere chi, quotidianamente, non rispetta e non tutela il proprio territorio. “Con il nostro gesto – dichiarano alcuni alunni – vogliamo trasmettere a tutta la comunità il messaggio di non inquinare il nostro territorio perché davvero sacro”.