Election day, Di Paola e i grillini chiudono a Gela: domani in piazza Sant’Agostino

Gela. Gli ultimi comizi oggi nel ragusano e nel siracusano, qualche altro appuntamento con associazioni e categorie, poi la chiusura della campagna elettorale domani sera alle 21 a piazza Sant’Agostino. Sono queste le ultime battute della campagna elettorale di Nuccio Di Paola, il candidato M5S alla presidenza della Regione, prima del silenzio elettorale che precede l’appuntamento con le urne di domenica. “É stata una campagna elettorale – dice Di Paola – breve, ma intensa e, soprattutto, entusiasmante. Abbiamo battuto la Sicilia da un capo all’altro, incontrato migliaia di persone e decine di associazioni di categoria. L’entusiasmo della gente era palpabile e la tre giorni di Conte indimenticabile. Ovunque le piazze erano traboccanti, come testimoniano le foto, non taroccate, che girano in rete. Conte è amatissimo, la gente ha capito che di lui ci si può fidare e non si farà abbindolare dalle tante false promesse di chi ora promette la luna e probabilmente dal 26 è pronto a sparire come praticamente ha fatto Musumeci per l’intera legislatura appena archiviata”.