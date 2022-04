Elezioni comunali, a Palermo il ticket Cascio-Samonà. Minardo “Con Scoma nessun problema”

PALERMO (ITALPRESS) – “Rivendico la scelta del ticket con Forza Italia. Per quanto concerne Francesco Scoma è arrivata una richiesta da parte sua per fare il vicesindaco, che io ho favorevolmente accolto perchè, oltre ad essere persona seria e autorevole, era il nostro candidato sindaco di Palermo. Poi però lui ci ha ripensato. Tra di noi non c’è alcun problema, al contrario di quanto alcuni giornali hanno scritto”. A dirlo all’Italpress è il segretario regionale della Lega-Prima l’Italia, Nino Minardo, commentando la situazione legata a presunte incomprensioni interne al partito.

“Abbiamo individuato il nostro vicesindaco in Alberto Samonà, attuale assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana”, aggiunge Minardo, che sull’unità del centrodestra commenta: “Noi con grande responsabilità abbiamo contribuito a semplificare il quadro e a tenere il centrodestra unito. L’auspicio è che il passo che noi abbiamo fatto tre giorni fa venga fatto nelle prossime ore dagli altri alleati, perchè obiettivamente una città come Palermo, la quinta città d’Italia, dopo i disastri dell’amministrazione di sinistra guidata da Orlando, merita una proposta di centrodestra unitaria. E’ il momento, ad ogni livello, di mettere da parte personalismi, ripicche o vendette personali e mettere in primo piano la città, i cittadini e il bene della coalizione”, sottolinea Minardo.

