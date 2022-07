Elezioni, Gelmini “La scelta è tra Draghi e Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “La mia è un’adesione ad Azione convinta, per portare avanti le battaglie che ho sempre fatto. Non so cosa accadrà in futuro, so che da quando Fi ha fatto cadere il governo si è creato un nuovo bipolarismo, da una parte chi sostiene Draghi, dall’altra chi sostiene Meloni. Oggi la scelta è tra Draghi e Meloni”. Lo ha detto il ministro Mariastella Gelmini in conferenza stampa insieme alla ministra Mara Carfagna e al leader di Azione Carlo Calenda presso la sede della Stampa estera. Una scelta, quella di lasciare FI, “sofferta e ponderata” ha detto Gelmini. “Una scelta – ha detto – presa per rispetto del presidente Draghi, del presidente Mattarella e degli italiani messi in crisi dalla scelta inspiegabile di far cadere il governo”.- Foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).