Elezioni in Russia, quattro gelesi nella rappresentativa di 650 osservatori

Gela. Quattro gelesi faranno parte di una rappresentativa di complessivi 650 osservatori provenienti da ogni parte del mondo delle imminenti elezioni presidenziali in Russia. Si tratta di Giuseppe Luca Genovese (imprenditore), Raffaele Carfì (politico), Maurizio Scicolone (politico e avvocato) e David Alessi (imprenditore).

Sono stati indicati da Vito Grittani, ambasciatore della Repubblica di Abcasia e fondatore dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale, e partiranno alla volta della Russia l’11 settembre prossimo per partecipare al forum sulle elezioni democratiche in Russia che li consacrerà osservatori neutrali. “Avranno carta bianca per entrare nei seggi – assicura Vito Grittani, ambasciatore di Abcasia – Dopo il forum tutti i rappresentanti, scortati e con interpreti al seguito, saranno abilitati dal governo Russo. E’ la prima volta che accade per le elezioni in Russia – conclude l’ambasciatore – in occasione delle presidenziali”.