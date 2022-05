Elezioni Palermo, Salvini incontra Lagalla “Futuro sindaco della città”

PALERMO (ITALPRESS) – Lungo e cordiale incontro, ieri sera, a Palermo, tra Matteo Salvini e il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. Tra le altre cose, si sono confrontati sui problemi della città dopo anni di malgoverno di sinistra: pulizia, sicurezza, bilancio, infrastrutture. La lista “Prima l’Italia” sarà presente per la prima volta in tutte le Circoscrizioni e in Comune. Salvini, che oggi partecipa all’udienza per il caso Open Arms, ieri ha incontrato i candidati di “Prima l’Italia”: “Sono felice di confrontarmi con i futuri amministratori di questa splendida città”, ha detto Salvini.

Foto ufficio stampa Lega(ITALPRESS).