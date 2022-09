Elezioni, tanti presidenti di seggio hanno rinunciato: domande per le sostituzioni

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gela.cl.it entro il 25-09-2022 all’Ufficio elettorale del Comune di Gela, con una delle seguenti modalità:

– Per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante;

– Per posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected], insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante;

– A mano presso l’ufficio elettorale sito in via Donizetti n. 5;