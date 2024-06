Elezioni, Totò Cuffaro torna a votare dopo 14 anni. “Grande emozione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo 14 anni sono tornato a votare, emozionato e certamente conscio della responsabilità e del potere che si esercita con la matita in mano e dentro le urne. Ho scelto di indossare il vestito buono, quello della festa nel ricordo di mio padre, dei nostri padri e delle nostre madri costituenti che, attraverso un referendum, scelsero la democrazia, lasciando in eredità a noi tutti un dono immenso. L’esercizio del voto è avamposto di democrazia, custode di una politica valoriale, linfa e nutrimento per tutto ciò che conta perchè il diritto al voto è l’unico vero difensore delle libertà. Oggi sono tornato ad un seggio elettorale immaginando che un giorno sia mio nipote ad accompagnarmi. Dopo 14 anni sono tornato a votare credendo sempre di più nella giustizia che riabilita, nello stato di diritto che vince e che afferma con forza i suoi principi costituzionali. E da uomo libero, dopo 14 anni, mi sono sentito importante. Buon voto a tutti i cittadini e le cittadine”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dopo essersi recato questa mattina al seggio elettorale a Raffadali, in provincia di Agrigento.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Dc