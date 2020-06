Elipista al buio, la replica di Greco si schianta all’Asp: “Una brutta amministrazione”

“Il Comune sbaglia nella risposta – taglia corto Guido Siragusa – Il sindaco avrebbe dovuto replicare con una azione e non con una polemica, perché si parla di temi importanti. La risposta è stata inappropriata e, sicuramente, Lucio Greco avrebbe dovuto studiare e conoscere la questione. Perché non si tratta solo di illuminazione. Abbiamo dormito sugli allori perché Eni ci ha sempre fornito la loro elipista. Non è una polemica – conclude -. Se dovesse succedere qualcosa che impedirà di garantire un soccorso sicuramente cambierebbe lo scenario”.

“L’Elipista attiva h24 non è un obbligo normativo – smorza i toni Caltagirone – E’ ovvio che si possono fare azioni di miglioramento, come nel caso dell’elipista. Sicuramente rientra tra gli interventi di soccorso dove diventa determinante essere tempestivi. Di sicuro non c’era bisogno che l’Asp segnalasse queste necessità, del resto il sindaco è responsabile della salute nel suo territorio. Se l’intervento verrà fatto faremo meglio. Nessuna polemica – ricorda Caltagirone – non entro nel merito delle scelte di spesa del Comune di Gela. Ho soltanto voluto segnalare che sarebbe stato opportuno fare l’investimento. In ogni caso, alcuni comuni, vedi Niscemi e Mussomeli, hanno attivato il servizio anche notturno. Se quei comuni hanno trovato le risorse non credo che Gela non possa fare lo stesso o addirittura meglio”.