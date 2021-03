Emmanuello (FdI): “Su parchi giochi Greco e Licata ingannano la città”

Gela. “Una gestione amministrativa miope e fallimentare”. Dal gruppo locale di Fratelli d’Italia arriva una nuova sferzata politica, rivolta al sindaco Lucio Greco e soprattutto all’assessore al decoro urbano Giuseppe Licata. Rosario Emmanuello, che fa parte del gruppo dirigente cittadino del partito, spiega che la vicenda del parco giochi di piazza Russello è solo l’apice di una tendenza a propagandare successi inesistenti. “In città, si sa, che anche una cosa ordinaria diventa un grande successo da sbandierare ai quattro venti. Ma quello che chiedo e che chiede la cittadinanza tutta a questa amministrazione è se davvero non si siano accorti dello stato di degrado di quella piazza e del degrado in cui versa la città? Nel fine settimana, ho voluto constatare di persona insieme ai tanti i cittadini che hanno approfittato delle belle giornate per portare i propri figli in questo nuovo parco giochi – dice Emmanuello – con grande rammarico devo dire che lo spettacolo davanti ai nostri occhi è stato veramente impietoso. Ammassi di detriti stipati proprio accanto ai giochi, panchine completamente divelte, muretti corrosi dal tempo con ferri di armatura sporgenti, piante ed erbacce in ogni dove, segno di una mancanza totale di pulizia ordinaria da tempi immemori. L’assessore Licata, al quale ricordo che detiene la delega al decoro urbano, con quale coraggio sponsorizza sui social questa grande vittoria per la città? Dovrebbe vergognarsi, piuttosto”. Secondo Emmanuello, la situazione è parecchio grave non solo in piazza Russello, ma anche in altre aree destinate ai più piccoli. “Nella villetta di Macchitella, la fontana è ancora vuota e piena di coriandoli nonostante il Carnevale sia terminato quasi un mese fa, l’illuminazione attorno ai giochi è inesistente per via delle lampadine fulminate, oramai da tempo e non ancora sostituite. Ancora più pericolosa la situazione nel parco giochi in viale Enrico Mattei, dove si trovano addirittura dei tombini aperti, con il rischio reale che qualche bambino o genitore si spezzi una gamba. Ma non sono solo i parchi giochi a denotare la mancanza di decoro urbano che l’assessore tanto decanta con i suoi post su facebook con tanto di hashtag #gelachecambia #decorourbano. Basta fare due passi sul nostro lungomare, per accorgersi che oramai è diventato impossibile passeggiare sulla passerella che dà sul mare, letteralmente seppellita dalla sabbia – aggiunge – con cestini della spazzatura pieni, segno che alla fine il cittadino non è poi così incivile come lo ha dipinto più volte il nostro primo cittadino, ma della mancanza di organizzazione e tempestività nella pulizia dei luoghi”.