Emendamento sblocca-royalties in commissione: Catania, “per 2023-2025 niente vincoli”

Gela. In queste ore, è al vaglio dei componenti della commissione bilancio dell’Ars. Ieri, a Palermo, è partita la lunga trafila della legge finanziaria regionale, e in commissione è in corso di verifica uno degli emendamenti, quello proposto dal parlamentare di Fratelli d’Italia Giuseppe Catania. Tocca direttamente la disciplina dei fondi derivanti dalle royalties estrattive ed entra a pieno titolo nella crisi finanziaria che si è abbattuta su Palazzo di Città. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori puntano su uno sblocco dei fondi royalties, da destinare alla spesa, nel tentativo di porre un argine consistente al disavanzo comunale, che ha aperto la falla e potrebbe condurre al dissesto. Catania, in queste settimane, ha tenuto contatti stretti con il gruppo locale di Fratelli d’Italia. Ora, l’emendamento alla finanziaria è stato formalizzato. “Prevede una sospensione dei vincoli sulla destinazione dei fondi royalties per il periodo 2023-2025 – spiega il parlamentare meloniano – inoltre, è previsto che il 75 per cento delle risorse incamerate con le royalties possa essere destinato a fini diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia, ma sempre limitatamente al periodo 2023-2025”. Dovrà essere la commissione bilancio Ars, anzitutto, a pronunciarsi. Se l’emendamento venisse approvato, ci sarà poi il passaggio all’Assemblea regionale, durante la discussione della finanziaria. Potrebbe essere un punto di partenza prioritario, per consentire all’amministrazione comunale di muoversi verso la copertura della spesa, nel tentativo di riprendere le redini contabili di un ente finanziariamente in fortissima difficoltà.