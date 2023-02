“Emendamento serviva alla città”, Catania: “Centrodestra unito ma prima contenuti e non nomi”

“Penso ci possano essere tutte le condizioni per replicare il modello del governo regionale – dice ancora – la priorità non sono i nomi dei candidati. Tutti devono avere la stessa dignità politica. Intorno ad un tavolo bisogna sedersi anzitutto per parlare di contenuti, di un programma e delle priorità per il rilancio della città. Partire con i nomi non è la cosa corretta da fare. Anche Fratelli d’Italia ha i propri nominativi da proporre ma questo avverrà in una seconda fase. Prima di tutto, dobbiamo capire quali sono le cose da fare per la città”. Il parlamentare, infine, non dà adito ad eventuali “colpi di scena” politici. “L’amministrazione Greco? Noi ci siamo mossi solo per la città e per arrivare ad un emendamento che potesse aiutarla sulle royalties. Fratelli d’Italia – conclude – fin dall’inizio è stata all’opposizione della giunta Greco ed escludo che accadrà qualcosa di diverso”.