Emerge una dentiera tra le onde, recuperata dai bagnanti

Gela. In acqua capita di trovare di tutto. Dalla plastica ad oggetti anche preziosi, come bracciali e persino fedi nuziali. Quello che però alcuni bagnanti hanno trovato stamattina ha dell’originale. Perché una dentiera in effetti non si trova facilmente galleggiare in mare. E’ successo nello specchio d’acqua antistante il lido Tropico Med.