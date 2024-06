Emergenza acqua, Caltaqua è modula ancora i turni: ecco le fasce per i quartieri

Gela. In considerazione delle attuali dotazioni idriche da parte del fornitore Siciliacque e delle elevate temperature che hanno contribuito in maniera determinante ad incrementare i consumi idrici, Caltaqua, al fine di potere garantire a tutti gli utenti il prelievo ad ogni turno di distribuzione dalla rete idrica, sta necessariamente dovendo incrementare il numero di accumuli. Ciò si traduce nella rimodulazione dei turni di distribuzione che per le utenze servite dal serbatoio Spinasanta avverrà ogni 4 giorni, mentre per quelle servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano, avverrà ogni 3 giorni”, così riporta una nota della società rilasciata mentre l’emergenza in città è decisamente grave.